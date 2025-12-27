Habertürk
Habertürk
        Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

        Erciyes'te pistler kayakseverlerle doldu

        Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

        27.12.2025 - 15:48
        Türkiye'nin önde gelen kış sporları ve turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

        Hafta sonu tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen ziyaretçiler, İç Anadolu'nun "zirvesi" olarak nitelendirilen Erciyes Dağı'nda yoğunluk oluşturdu.

        Yerli ve yabancı birçok kayaksever, Tekir, Develi, Hacılar ve Hisarcık kapılardaki tesislerde kayak ve snowboard yaparak keyifli anlar yaşadı.

        Öte yandan kar yağışı, tipi ve sisin etkili olduğu Kayseri-Develi kara yolunda, bazı araç sürücülerinin zor anlar yaşadığı gözlendi.

