        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan semt polikliniği açıldı

        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılan semt polikliniği hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:08
        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan semt polikliniği açıldı
        Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yapılan semt polikliniği hizmet vermeye başladı.

        Eczane işyerleri, 112 acil sağlık istasyonu ve 2 tam teşekküllü ambulansla hizmet verecek poliklinik, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Açılışta konuşan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB'nin kentin ekonomisinde amiral gemi görevi üstlendiğini belirtti.

        Üretimin, istihdamın ve ihracatın baş aktörü konumunda olan Kayseri OSB'nin, hacim ve metrekare anlamında da Türkiye sıralamasında ilk 3'e girdiğine değinen Yalçın, şunları kaydetti:

        "Kayseri OSB'nin 100 bini aşkın istihdamı bulunmaktadır. Bu istihdamın bölge dışına çıkmadan hizmet alabilmesi için sağlık merkezi projemizi gerçekleştirdik. Bu sağlık merkezimize binası hariç tüm sağlık makine ve ekipmanlarına 65 milyon lira harcadık. Mevcut bina ve arsası yaklaşık 35 milyon lira tutarındadır. Sağlık merkezimizin maliyeti 100 milyonu bulmuştur."

        Poliklinik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın yaptığı dua sonrası açıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

