        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu

        Kayseri ve Yozgat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:35 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:35
        Kayseri ve Yozgat'ta kar yağışı etkili oldu
        Kayseri ve Yozgat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

        Kayseri'de kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, parklar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kara yollarının bazı bölümlerinde temizleme çalışması yapan belediye ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı da hazır bulundu.

        Öte yandan, İç Anadolu'nun zirvesi olarak nitelendirilen 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nda da kar yağışının etkili olduğu öğrenildi.

        - Yozgat

        Yozgat kent merkezinde etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimler, çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

        Belediye ekipleri, sabah saatlerinden itibaren kaldırımlarda kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar da araçlarının üzerindeki karları temizledi.

        Yozgat Valiliği de sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, sürücüleri buzlanmaya karşı uyararak, yola çıkacak vatandaşların kış lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıda bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

