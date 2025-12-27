Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de bilet gişesi önünde bulunan 250 avro sahibine teslim edildi

        Kayseri'de bilet gişesi önünde bulunan 250 avro, Büyükşehir Belediyesi yetkililerince sahibine ulaştırıldı.

        Giriş: 27.12.2025 - 10:43 Güncelleme: 27.12.2025 - 10:43
        Kayseri'de bilet gişesi önünde bulunan 250 avro sahibine teslim edildi
        Kayseri'de bilet gişesi önünde bulunan 250 avro, Büyükşehir Belediyesi yetkililerince sahibine ulaştırıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Ulaşım AŞ'nin Kart38 Satış ve Dolum Noktası'na gelen bir vatandaş, işlem sırasında 250 avro düşürdü.

        Buradaki işlemini tamamlayan vatandaş, düşürdüğü parayı fark etmeyerek gişeden ayrıldı.

        Bir süre sonra başkaları tarafından fark edilen parayı, Kart38 Satış ve Dolum Noktası'nda görevli personel teslim aldı.

        Belediye ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek, yükleme yapılan pos cihazının verilerini inceledi.

        Yapılan araştırmalar sonucunda vatandaş tespit edilerek, yaklaşık 12 bin 617 liraya denk gelen 250 avro sahibine teslim edildi.

