        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        PARHAD Kayseri İl Başkanlığı sağlık çalışanları için "Acil Sağlık Gecesi" düzenledi

        Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Kayseri İl Başkanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personeli bir araya getirmek amacıyla "Acil Sağlık Gecesi" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 27.12.2025 - 09:52
        PARHAD Kayseri İl Başkanlığı sağlık çalışanları için "Acil Sağlık Gecesi" düzenledi
        Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) Kayseri İl Başkanlığı tarafından acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personeli bir araya getirmek amacıyla "Acil Sağlık Gecesi" düzenledi.

        Özel bir salonda düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları aileleriyle programa katılarak çeşitli eğlence etkinlikleriyle keyifli vakit geçirdi.

        Programda konuşan PARHAD Kayseri İl Başkanı Hasan Nacak, etkinlikte bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

        PARHAD’ın 2017 yılında kurulduğunu ve 81 ilde örgütlenmesini tamamlayarak faaliyetlerini güçlü bir şekilde sürdürdüğünü belirten Nacak, acil sağlık hizmetlerinin insan hayatına dokunuşun ve koşulsuz fedakarlığın adı olduğunu söyledi.

        Program, çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

        Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Figen Gürbeden de katıldı.

