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        Hayatını kaybeden eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu için tören

        ANKARA'da hayatını kaybeden eski Milli Savunma Bakanı ve 23.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 25.10.2024 - 12:20
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        Hayatını kaybeden eski Milli Savunma Bakanı Çakmakoğlu için tören
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        ANKARA'da hayatını kaybeden eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu (93) için Kayseri Valiliği'nde tören düzenlendi.

        Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu, Ankara'da hayatını kaybetti. Memleketi Kayseri'ye getirilen Çakmakoğlu'nun cenazesi için Kayseri Valiliği'nde tören düzenlendi. Törene, Vali Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il başkanları, Çakmakoğlu'nun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, Çakmakoğlu'nun biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Çakmakoğlu'nun cenazesi, cuma namazının ardından İncesu ilçesinde toprağa verilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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