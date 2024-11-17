Erciyes 38 FK - Edirnespor: 1-0
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan SahaHAKEMLER: Muhammed Taha Onat, Semih Kocaman, Cihat SeviERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Taner (Dk.
STAT:Atatürk Spor Kompleksi Yan Saha
HAKEMLER: Muhammed Taha Onat, Semih Kocaman, Cihat Sevi
ERCİYES 38 FK: Kadem Burak - Taner (Dk.61 Yaşar), Berkay, İsmail, İhsan Uğur, Caner, Ayhan (Dk. 52 Fevzi Can), İsmet (Dk. 61 Ekrem), Hüseyin Ekici, Ethem (Dk. 84 Murat), Hüseyin Fıstıkcı (Dk. 84 Gürkan)
EDİRNESPOR: Hüseyin - Ensar, Emre Gürsel (Dk. 86 Efe), Kemal Can, Bahri Can (Dk. 70 Emre Şimşek), Fatih, Yunus (Dk. 68 Yusuf Talha), Yağız Berkay (Dk. 46 Bertuğ), Ömercan, Berkay, Mustafa
GOL: Dk.37 Hüseyin Fıstıkcı (Erciyes 38 FK)
SARI KARTLAR: İsmet, Kadem Burak (Erciyes 38 FK) - Fatih (Edirnespor)
TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup 11’uncu hafta maçında Kayseri ekibi Erciyes 38 FK evinde ağırladığı Edirnespor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
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