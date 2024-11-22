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        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'de coşkuyla karşılandı

        SÜPER Lig'in 13'nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 20:37 Güncelleme: 22.11.2024 - 20:40
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        Fenerbahçe kafilesi, Kayseri'de coşkuyla karşılandı
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        SÜPER Lig'in 13’nci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Kayseri'ye geldi.

        Yarın Kayserispor'a konuk olacak Fenerbahçe saat 19:20'de havayolu ile Kayseri'ye ulaştı. Fenerbahçeli çok sayıda taraftar takımlarını karşılamak için havalimanı girişine ve takımın konaklayacağı otelin önüne geldi. Sarı lacivertlileri taşıyan otobüs otele geldiğinde çok sayıda taraftar futbolculara ve teknik direktör Jose Mourinho’ya sevgi gösterisinde bulundu. Mourinho taraftarlara imza dağıttıktan sonra otele giriş yaptı.

        Kayserispor ile Fenerbahçe arasında yarın oynanacak karşılaşma saat 16:00'de başlayacak.

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