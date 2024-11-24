Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı

KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de etkili olan soğuk hava akşam yerini sağanağa, gece ise kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri şehir içi yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar nedeniyle şehirlerarası yollarda da ulaşım aksadı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalıştı.