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        Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı

        KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 10:40 Güncelleme: 24.11.2024 - 10:45
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        Kayseri kent merkezi, beyaz örtüyle kaplandı
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        KAYSERİ'de etkili olan kar yağışı ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Kayseri'de etkili olan soğuk hava akşam yerini sağanağa, gece ise kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte kent merkezi beyaza büründü. Kentin özellikle yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri şehir içi yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı. Kar nedeniyle şehirlerarası yollarda da ulaşım aksadı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolları ulaşıma açık tutmaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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