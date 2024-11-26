Kaldırımda kayak takımlarıyla kaydı

Kentte yoğun kar yağışının ardından bazı cadde, sokak ve kaldırımlar karla kaplandı. Talas ilçesinde yaşayan Ahmet Haşim Yılmaz, dün akşam saatlerinde kayak takımlarını alıp dışarı çıktı. Yılmaz, karla kaplanan kaldırımlarda kayak yapmanın keyfini çıkardı. O anlar Yılmaz'ın arkadaşı tarafından kaydedildi. DHA)

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