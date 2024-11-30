Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: 3 ölü (3)
ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİKayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında ölen işçi sayısı 3'e yükseldi.
ÖLÜSAYISI 3'E YÜKSELDİ
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangında ölen işçi sayısı 3'e yükseldi. Yangına müdahale sürüyor.
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