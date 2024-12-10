Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 ölü

KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Sefa Özkan (36), tartıştığı N.U. (26) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Develi ilçesi Sanayi Sitesi 2'nci Cadde'de meydana geldi. N.U. ile Sefa Özkan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Sefa Özkan, N.U. tarafından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sefa Özkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayın şüphelisi N.U.'yu gözaltına aldı.