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        Kayseri'de özel halk otobüsündeki hırsızlık anı kamerada; şüpheli yakalandı

        KAYSERİ'de, özel halk otobüsünde matkap seti hırsızlığı yaptığı belirlenen T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 02:10 Güncelleme: 13.12.2024 - 02:15
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        Kayseri'de özel halk otobüsündeki hırsızlık anı kamerada; şüpheli yakalandı
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        KAYSERİ'de, özel halk otobüsünde matkap seti hırsızlığı yaptığı belirlenen T.B., polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı otobüsteki kameraya yansıdı.

        Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, özel halk otobüsünden bir başkasına ait matkap setinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası inceleyen ekipler, hırsızlığı T.B.'nin (36) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli, belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan T.B., polis merkezine götürüldü.

        Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin bir başka koltukta duran matkap setine uzanarak önce önündeki koltuğa bıraktığı, ardından kucağına aldığı görüldü. Olayla ilgili incele sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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