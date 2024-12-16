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        Kayseri'deki olaylara neden olan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

        KAYSERİ'de akrabası M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:01 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:05
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        Kayseri'deki olaylara neden olan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi
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        KAYSERİ'de akrabası M.A. (7) isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Suriye uyruklu İ.A. (26) hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yaşanan olay sonrası çok sayıda kişi sokağa çıkmış, Suriyelilere ait iş yerlerine zarar verilmişti.

        Danişmentgazi Mahallesi’nde30 Haziran'da saat 21.00 sıralarında akrabası M.A. isimli kız çocuğuna istismarda bulunduğu öne sürülen Suriye uyruklu I.A., çevredekiler tarafından linç edilmeye çalışıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri zırhlı araca bindirdikleri I.A.'yı gözaltına aldı. Olayı duyan çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Suriye uyruklulara ait iş yeri ve araçlara zarar verildi. Olaya müdahale eden 21 polis memuru ve 1 itfaiye eri yaralandı. Gözaltına alınan I.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mağdur çocuğu devlet korumasına aldı.

        DAVA AÇILDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, İ.A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 18 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine de yer verilen İ.A., suçsuz olduğunu söyleyerek, "Tuvalete gittim. Kapıyı kilitlememiştim. M.A. içeri girdi. Aramızda bir şey olmadı. Kapı birden kilitlendi. Tuvaletin içinde çok korktuk ve bu yüzden M.A.'nın annesine mesaj attım" dedi.

        Tutuklu sanık İ.A. önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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