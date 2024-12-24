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        İlaç almak için evden çıktı, ölü bulundu

        KAYSERİ'de, ilaç almak için evden çıkan Hamıza Adıbelli (80), bir evin girişinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 12:43 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:50
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        İlaç almak için evden çıktı, ölü bulundu
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        KAYSERİ'de, ilaç almak için evden çıkan Hamıza Adıbelli (80), bir evin girişinde ölü bulundu.

        Talas ilçesi Harman Mahallesi Erhan Caddesi’ndeki evin girişinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin Hamıza Adıbelli olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Adıbelli'nin sabah saatlerinde ilaç almak için evinden çıktığı öğrenildi.

        Polis, Adıbelli'nin yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle ölmüş olabileceği üzerinde dururken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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