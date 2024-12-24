İlaç almak için evden çıktı, ölü bulundu

KAYSERİ'de, ilaç almak için evden çıkan Hamıza Adıbelli (80), bir evin girişinde ölü bulundu.

Talas ilçesi Harman Mahallesi Erhan Caddesi’ndeki evin girişinde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede hareketsiz yatan kişinin Hamıza Adıbelli olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Adıbelli'nin sabah saatlerinde ilaç almak için evinden çıktığı öğrenildi.