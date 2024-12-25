Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de boya kazanı patladı: 3 yaralı

        KAYSERİ'de bir iş yerinde boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:54 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de boya kazanı patladı: 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de bir iş yerinde boya kazanının patlaması sonucu 3 işçi yaralandı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi 6385'inci Sokak'ta bulunan portatif metal çamaşır kurutmalığı üretilen iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinde bulunan boya kazanı, gaz sıkışmasından dolayı patladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu yaralanan 3 işçi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İş yerinde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret tepkisi
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        MASAK'tan 'nakit belgelendirme' yalanlaması
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        Otoparkta cinayete kurban gitti! Komşusunun evinde kanlı ayakkabı bulundu
        En çok kazandıran sektörler
        En çok kazandıran sektörler
        Yeni gözde Mikautadze
        Yeni gözde Mikautadze
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Kırmızı ete yılbaşında zam gelecek mi?
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        2024'ün kayıpları
        2024'ün kayıpları
        Osimhen'de takas iddiası!
        Osimhen'de takas iddiası!
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Manisa'da 71 yıl süren davada karar
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Uykudan migrene yardımcı olmadığı sorun yok!
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Yüksel Güran’ın telefon kayıtları ortaya çıktı
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Pestisit en çok onları vuruyor
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Valilik açıkladı! Artık yasak
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
        Şikâyetinden vazgeçti
        Şikâyetinden vazgeçti
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Otopsi için mezarı açıldı
        Otopsi için mezarı açıldı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de sahipsiz hayvanlara Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde...
        Kayseri'de sahipsiz hayvanlara Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde...
        Kayseri'de boya kazanı patladı, 3 işçi yaralandı
        Kayseri'de boya kazanı patladı, 3 işçi yaralandı
        Başkan Büyükkılıç, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığını ziyaret...
        Başkan Büyükkılıç, Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığını ziyaret...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran 30 bü...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran 30 bü...
        Başkan Palancıoğlu, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti
        Başkan Palancıoğlu, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti
        Kayseri'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı
        Kayseri'de Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Kurulu toplandı