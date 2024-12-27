Çocuklarını görmek için geldiği Kayseri'de bıçaklanarak öldürüldü (2)

Kayseri'de parktaki kameriyede çay içerken, çıkan tartışmada arkadaşı Bayram C.’nin bıçaklı saldırısında hayatını kaybeden 3 çocuk babası Yasin Duran'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Duran'ın cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Hulusi Akar Cami'ne getirildi. Yasin Duran, burada kılınan namazın ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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