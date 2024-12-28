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        Kayseri'de 1 ton 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi

        KAYSERİ'de, arama yapılan kamyonette 1 ton 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 11:21 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:25
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        Kayseri'de 1 ton 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi
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        KAYSERİ’de, arama yapılan kamyonette 1 ton 135 kilo kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, seyir halindeki bir kamyoneti durdurdu. Operasyonda, 1 ton 135 kilogram kaçak tütün ile 3 milyon 580 bin adet makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.A. (22) ve H.T. (34), ekipler tarafından polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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