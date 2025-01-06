Öksüt Madencilik, Develi'de iki projeye imza attı

ÖKSÜT Madencilik,Develi'de iki projeye daha imza attı. Otizmli bireyler için yenilenen oyun alanları ve Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ne bağışlanan MRI cihazı, bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Öksüt Madencilik, Kayseri Develi’deki otizmli bireyler için modern oyun ve spor alanları inşa ederek aynı zamanda bölgenin sağlık alt yapısını güçlendirmek amacıyla hastaneye MRI cihazı bağışladı. 3 Ocak günü gerçekleşen her iki açılışa Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Develi Kaymakamı Yusuf Turan, Develi Belediye Başkanı Sayın Adem Şengül ile bölge bürokratları ve bölge halkının yanı sıra Öksüt Madencilik’in üst düzey yöneticileri katıldı. Hastanedeki açılışa ayrıca Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Başhekim Op. Dr. Fatih Demir ve Hastane Müdürü Esat Tuna da katıldı.

Develi’de, bireylerin eğitim ve sağlık süreçlerine destek olmak amacıyla yapılan iki toplumsal yatırım, hızla tamamlanarak kullanıma sunuldu. Develi Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma (Otizm) Merkezi’ne yapılan oyun ve spor alanları yenileme çalışmaları, bölgedeki otizmli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Ayrıca, Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ne bağışlanan Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) cihazı da tanı ve tedavi konusunda halka hizmet edecek.

ÖZSOY: OTİZMLİ BİREYLERE ÇOK DEĞERLİ BİR KATKI Hastanedeki açılış töreninde konuşan Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, yeni MRI cihazı için Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e ve Öksüt Madencilik’e teşekkür etti. Otizm merkezi bağışından da bahseden Özsoy, “Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan, otizmli bireylerimize hizmet veren Develi Engelsiz Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Evini ziyaret ettik. Bu anlamlı projeyle, otizmli bireylerimize sevgi, ilgi ve ihtiyaç duydukları bakımın sağlanmasından ötürü büyük bir mutluluk duydum. Bu merkez, insan hayatına dokunan, farklılıkları kucaklayan bir bakış açısının en güzel örneklerinden biridir. Ayrıca, Öksüt Madencilik tarafından yaptırılan eğlence ve oyun alanını da ziyaret ettik. Bu alan hem çocuklarımızın hem de gençlerimizin sosyalleşmesine ve keyifli vakit geçirmesine imkan sağlayan, çok değerli bir katkıdır. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve sosyal sorumluluk projelerinde örnek çalışmalar yapan Öksüt Madencilik’e içten teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek ise Develi’de MRI cihazının Yahyalı, Tomarza ve Yeşilhisar’a hizmet vereceğini söyledi. Çiçek, cihazın doktorların elini güçlendireceğini ve hastaların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabileceğini belirtti. Konuşmasında C sınıfı bir hastaneye MRI cihazı kazandırmanın zorluğuna dikkat çeken Başkan Şengül “Gayretli çalışmalarımız sayesinde Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız izinle bu cihazı halkımızın hizmetine sunduk. Bu cihaz sadece Develi’mize değil, çevre ilçelerimizin de hizmetine sunulacak. Destekleri için Sayın Valimize ve hibelerinden dolayı Öksüt Madencilik’e şahsım ve tüm hemşerilerim adına teşekkür ediyorum” diye belirtti.

ŞENGÜL: VATANDAŞLARIMIZ MRI ÇEKİMİNİ ÇOK DAHA KISA SÜREDE GERÇEKLEŞTİREBİLECEK Törendeki konuşmasında C sınıfı bir hastaneye MRI cihazı kazandırmanın zorluğuna dikkat çeken Develi Belediye Başkanı Adem Şengül de “Gayretli çalışmalarımız sayesinde Sağlık Bakanlığı’ndan aldığımız izinle, bu cihazı halkımızın hizmetine sunduk. Bu cihaz sadece Develimize değil, çevre ilçelerimizin halklarının da hizmetine sunulacak. Artık vatandaşlarımız MRI çekimini çok daha kısa sürede gerçekleştirebilecek” dedi.

ÖZKAYHAN: BU TÜR PROJELERLE HAYATLARINA DOKUNABİLDİĞİMİZİ BİLMEK BİZLER İÇİN EN BÜYÜK ÖDÜL Otizm Merkezi’ndeki açılış töreninde konuşan Öksüt Madencilik Çevre, Sosyal ve Yönetişim Direktörü Pelin Usta Özkayhan, Develi Engelsiz Yaşam, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma (Otizm) Merkezi’nin, Türkiye’de 13 yaş üzeri kadın ve erkek otizmli bireylere hizmet veren bir merkez olduğunu söyledi. Özkayhan, burada yaklaşık 60 otizmli bireye modern imkanlarla profesyonel destek sunulduğunu ifade etti. Özkayhan, konuşmasında hislerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu projeye sadece bir sosyal sorumluluk çalışması olarak bakmadık; gerçekten yüreğimizi koyduk. Açılış sırasında oradaki atmosfer ve çocuklarımızın gözlerindeki mutluluk hepimizi derinden etkiledi, duygusal anlar yaşadık. Bu tür projelerle hayatlarına dokunabildiğimizi bilmek bizler için en büyük ödül.” ‘BU PROJE İLE OTİZM FARKINDALIĞININ ARTMASINA KATKIDA BULUNMAYI UMUYORUZ’

Özkayhan, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2023 yılı Nisan ayında açılan merkezde bizler de otizmli bireylerin zihinsel ve bedensel gelişimlerini desteklemek, rehabilitasyon süreçlerine katkıda bulunmak ve kendilerine yeter düzeye gelmelerini sağlamak amacıyla, kurumun oyun ve spor alanları ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağladık. Bu proje ile otizm farkındalığının artmasına katkıda bulunmayı umuyoruz" dedi.

Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi’ndeki törendeki konuşmasında ise Özkayhan, bağışlanan MRI cihazı ile bölgedeki hastalara daha hızlı ve doğru tanı koyma imkânı sağlanacağını söyledi. Özkayhan, “Erken teşhis ve doğru tanı, tedavi süreçlerinde hayat kurtarıcı bir rol oynar. Bu yüzden modern bir MRI cihazının bölge halkına kazandırılması, sadece bir bağış değil; aynı zamanda sağlığa erişimde büyük bir eşitlik adımıdır” dedi.

‘BÖLGEYE SAĞLIK HİZMETİ VERİYOR’ Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi‘nin 150 yataklı ve Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren ilçeler arasında en büyük hastane Olduğunu belirten Özkayhan, “Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesi, sadece Develi ilçesine ve köylerine değil, aynı zamanda çevredeki tüm ilçe devlet hastanelerinde bulunmayan branşlarda bölgeye sağlık hizmeti veriyor. Bu bağlamda, hastalıkların tedavisinde modern tıbbın tüm dallarında kullanılan MR (Manyetik Rezonans Görüntüleme) cihazına ihtiyaç duyuluyor. MRI cihazı sadece tanı için değil, aynı zamanda tedaviyi planlamak, hastalığın geçmişini görmek ve geleceği tahmin etmek için de önemli” diye belirtti.

‘TÜRKİYE’YE DEĞER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ’ Törene katılan Develi halkının her iki açılışı büyük bir memnuniyetle karşılandığı belirten Özkayhan, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsana dokunan projelere imza atmanın mutluluğu paha biçilemez. Bugün burada insanların yüzündeki sevinç ve mutluluk, Öksüt Madencilik olarak tüm çalışmalarımızda en büyük motivasyonumuzdur. Biz önce insan ve çevre, sonra katma değerli madencilik anlayışına sahibiz. Yerel kalkınma olmadan ilerleme olması mümkün değildir. Biz de doğal yaşamın korunmasından iklim değişikliği ile ilgili çalışmalara, otizmden kadının güçlendirilmesine, kız çocuklarının hayata dahil olmasına ve yerel kalkınmaya kadar sosyoekonomik alanda çok çeşitli alanda projeler hayata geçiriyoruz. Develi’den başlayarak Türkiye’ye değer katmaya devam edeceğiz."