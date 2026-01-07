Kayseri'de drift atan sürücüye 60 bin 709 lira ceza kesildi

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit edilen sürücü M.K'ya 60 bin 709 lira cezai işlem uyguladı, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu ve aracını trafikten men etti.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atilla Nuhoğlu Caddesi ile Oymak Caddesi kavşağında bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

