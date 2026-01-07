Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de drift atan sürücüye 60 bin 709 lira ceza kesildi

        Kayseri'de polis ekipleri, drift atan sürücüye 60 bin 709 lira ceza uyguladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2026 - 00:51 Güncelleme: 07.01.2026 - 00:51
        Kayseri'de drift atan sürücüye 60 bin 709 lira ceza kesildi
        Kayseri'de polis ekipleri, drift atan sürücüye 60 bin 709 lira ceza uyguladı.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Atilla Nuhoğlu Caddesi ile Oymak Caddesi kavşağında bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit edilen sürücü M.K'ya 60 bin 709 lira cezai işlem uyguladı, ehliyetine 2 ay süreyle el koydu ve aracını trafikten men etti.

        Ekipler, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan M.K. hakkında adli işlem de başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

