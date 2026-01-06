Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde H.P., A.D. ve S.K'ya ait 4 ayrı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 1420 gram kubar esrar ile 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.
