        Kayseri Haberleri

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 06.01.2026 - 23:00 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:09
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

        Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde H.P., A.D. ve S.K'ya ait 4 ayrı ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 1420 gram kubar esrar ile 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirdi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.

