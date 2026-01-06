Kayseri'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çiğilli ve Gazibeyli mahallelerinde belirlenen 2 ikamete operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 1 para alacak listesinin yazılı olduğu not kağıdı, ⁠3 yazılı senet, ⁠14 boş senet, ⁠1 cep telefonu, 1 sim kart ve ⁠3 dekont ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.