Kayseri'de tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de jandarma ekiplerince düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Çiğilli ve Gazibeyli mahallelerinde belirlenen 2 ikamete operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, 1 para alacak listesinin yazılı olduğu not kağıdı, 3 yazılı senet, 14 boş senet, 1 cep telefonu, 1 sim kart ve 3 dekont ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
