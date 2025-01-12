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        Galericiyi öldürüp yaşamına son vermişti; görüntüleri ortaya çıktı

        KAYSERİ'de bir otelde, kuyumcu Mustafa Körükcü'nün (36), galerici Mahmut Akif Özkaya'yı (26) öldürüp, intihar ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 10:42 Güncelleme: 12.01.2025 - 10:42
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        Galericiyi öldürüp yaşamına son vermişti; görüntüleri ortaya çıktı
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        KAYSERİ'de bir otelde, kuyumcu Mustafa Körükcü'nün (36), galerici Mahmut Akif Özkaya'yı (26) öldürüp, intihar ettiği olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Olay, 7 Ocak'ta saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki bir otelin lobisinde meydana geldi. Galericilik yapan Mahmut Akif Özkaya ile kuyumcu Mustafa Körükcü arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. 2 çocuk babası Mustafa Körükcü, belinden çıkardığı tabanca ile Mahmut Akif Özkaya'yı vurdu. Körükcü ardından silahın namlusunu kendi başına dayayıp, tetiği çekti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Körükçü ve Özkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Körükcü’nün cenazesi Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda, Mahmut Akif Özkaya da Kayseri Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Mahmut Akif Özkaya'nın Mustafa Körükcü'ye otomobil sattığı, satış sonrası Özkaya'nın kalan alacağını istediği, tartışmanın bu nedenle yaşandığı belirtildi.

        Bu arada olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Körükçü'nün yanındaki çantadan tabancasını çıkardığı, karşısında oturan galerici Özkaya'ya ateş ettiği ve sonrasında ayağa kalkarak silahı başına dayayıp intihar ettiği görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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