Sultan Sazlığı Milli Parkı'ndaki yangına müdahalede 2'nci gün

KAYSERİ'de, Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın sürüyor. Alevlerin sulak alana yayılması nedeniyle itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığı öğrenildi.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçe sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, sazlığın büyük bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi aralıksız sürüyor. Yangının sulak alana yayılması nedeniyle ekiplerin müdahalede zorlandığı bildirildi.

SULTAN SAZLIĞI MİLLİ PARKI

Sultan Sazlığı, Afrika ile Avrupa arasındaki iki ana kuş göçü yolunun kesişme noktasıdır. Kayseri'nin Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri arasında kalan Sultan Sazlığı, Türkiye'nin en önemli kuş cennetlerinden biri olarak biliniyor. 301 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapıyor.