Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. ile F.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hükümlüler yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ş. ve F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. (47) ile F.T. (36), polis tarafından yakalandı.

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