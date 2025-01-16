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        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 16:56 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:00
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        Kayseri'de 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. (47) ile F.T. (36), polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan, meslekten ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. ile F.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, hükümlüler yakalandı. Gözaltına alınan Y.Ş. ve F.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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