        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

        AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatma Kabak, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 12:55
        AK Parti Kayseri İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

        AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Fatma Kabak, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

        İnsan Haklarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Kabak, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, amaçları itibarıyla 27 Mayıs, 12 Eylül, 27 Nisan, 15 Temmuz neyse 28 Şubat'ın da aynı şekilde bir darbe olduğunu söyledi.

        Kabak, AK Parti olarak 28 Şubat ve benzeri tüm darbeci ve vesayetçi girişimlerin karşısında durduklarını, iktidarları döneminde attıkları adımlarla vesayet odaklarını teker teker çökerttiklerini ifade etti.

        Son zamanlarda yine başörtüsü ve Anadolu'nun yerel kıyafetlerine yönelik çirkin tavrı gördükçe 28 Şubat zihniyetinin her an hortlayabileceğini bir kez daha idrak ettiklerini vurgulayan Kabak, "Maalesef bazıları AK Parti iktidarı döneminde atılan demokratikleşme adımlarıyla hak ve özgürlükler noktasında kaydedilen ilerlemeye rağmen, hala içinde bu köhne zihniyeti taşıyor. Bu anlamda milli iradenin inşası noktasında demokrasi bilincinin, sivil iradenin, sandığın gücünün ne denli önemli olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır." diye konuştu.

        Kabak, bu fikirlerin karşısında duranların "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti var" diye şimdilik belli şeyleri söylemeye cesaret edemediklerini savundu.


        Ancak ilk fırsatta neler yapabileceklerinin fragmanını her seferinde millete izlettirdiklerini ifade eden Kabak, "Bu zihniyetle mücadele, biz AK Parti için bir demokrasi mücadelesidir, bir hak mücadelesidir, büyük Türkiye mücadelesidir. Şunu vurgulamak lazım ki toplumsal barışımıza kasteden bu zihniyet orada durduğu sürece büyük ve güçlü Türkiye idealimize ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuza her daim ket vurulmaya çalışılacaktır. Ancak bizler tüm bu engelleri milletimizle beraber aşmaktan geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

