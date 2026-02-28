Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Haberleri

        Kayseri'deki 150 metre yükseklikten çağlayan Uçansu Şelalesi, yılın sadece 1 ayı akıyor

        MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, yaklaşık 150 metre yükseklikten dökülen Uçansu Şelalesi, misafirlerini yılın sadece 1 ayı ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 11:05 Güncelleme:
        İlçe merkezine yaklaşık 55 kilometre uzaklıkta ve Kapuzbaşı Takım Şelaleleri'nin yol güzergahı üzerinde bulunan Uçansu Şelalesi, kar ve yağmur sularından beslenerek kayaların arasından çağlıyor.

        Yağış durumuna göre şubat ya da mart aylarında yılın sadece bir ayı suları çağlayan şelale, bu dönemde doğa tutkunlarını misafir ediyor.

        Yahyalı Belediyesi öncülüğünde kurulan Yahyalı Dağcılık Spor Kulübü Başkanı İlhan Bayer, AA muhabirine, ilçelerinin adeta şelaleler diyarı olduğunu söyledi.

        Uçansu Şelalesi'nin doğa harikası olduğunu belirten Bayer, "Bu şelale sadece bir ay gibi bir süre boyunca akıyor. Genelde şubat veya mart aylarında suları dökülüyor. Şelaleye yöre halkı tarafından Uçansu Şelalesi ismi verilmiştir. Bunun nedeni de suyun partiküller halinde dağılarak havada uçuşmasıdır. Yaklaşık 150 metre yükseklikten akan bir şelale. Bu şelalemizi görmek için yurt içi ve dışından misafirlerimiz gelmektedir." diye konuştu.

        - "Yürüyüşler düzenleyip burayı tanıtmak için uğraşıyoruz"

        Bayer, Yahyalı Belediyesinin destekleriyle dağcılık, zirve tırmanışı ve vadi yürüyüşü gibi faaliyetlerde bulunarak Uçansu Şelalesi gibi yeni doğa harikalarını keşfettiklerini dile getirdi.

        Uçansu Şelalesi'nin bir gezi sırasında dikkatlerini çektiğini anlatan Bayer, "Sık sık doğa yürüyüşleri düzenlediğimiz için bölgede dikkatimizi çekti. 'V' şeklinde bir yapısı var. Yoldan geçenler pek dikkat etmiyor. Burasını ancak durup bakanlar görebiliyor." dedi.

        Bayer, çektikleri videolar sayesinde insanların burayı da keşfettiğini belirterek şunları kaydetti:

        "Artık burası da ziyaretçi almaya başladı. Aslında tanınmayan, bilinmeyen bir yerdi. Buraya gelip videolar çekerek insanların görmesini sağlamayı amaçlıyoruz. O bakımdan yürüyüşler düzenleyip burayı tanıtmak için uğraşıyoruz. Bu şelale aslında sürekli vardı ama söylediğim gibi yılın belirli sürelerinde aktığı için kimse tarafından dikkat edilmiyor, tanınmıyor ve bilinmiyordu. Son zamanlarda sosyal medyada çektiğimiz videolarla insanların dikkatini çekmeye başladı. Yahyalı doğanın sergi alanı, cennetten bir köşe diyoruz."

        Ziyaretçilerden Murat Dağcı da herkesin bu şelaleyi görmesi gerektiğini söyleyerek "Arkadaşlarla yaptığımız dağcılık faaliyetleri neticesinde bahar aylarında Kapuzbaşı'na geldiğimiz bir gün şelalenin olduğunu fark ettik. Güzel manzaralar yakaladık. Bu manzaralar sadece burayla sınırlı değil. Yahyalı'mızın çok yerinde buna benzer güzel yerlerimiz var." ifadelerini kullandı.

