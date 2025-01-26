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        Melikgazi Kayseri Basketbol – OGM Ormanspor: 76 - 81

        SALON:Kadir Has HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Metehan AlaçamMELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 6, Dangerfield 19, Doğa, Gonca 2, Meltem, Şuğranur , Powers 25, Diallo 12, Fall 12OGM ORMANSPOR: Epoupa 11, Manolya 16, Duygu 2, Zeynep Şevval 2, Aokuso 8, Burke 18, Esra 10, Berger 141'İNCİ PERİYOT: 21 – 20 DEVRE: 30 - 373'ÜNCÜ PERİYOT: 57 - 57Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19'uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor'a 76 – 81'lik skorla yenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 17:34 Güncelleme: 26.01.2025 - 17:40
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        Melikgazi Kayseri Basketbol – OGM Ormanspor: 76 - 81
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        SALON:Kadir Has

        HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Ahmet Taner İbin, Metehan Alaçam

        MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 6, Dangerfield 19, Doğa, Gonca 2, Meltem, Şuğranur , Powers 25, Diallo 12, Fall 12

        OGM ORMANSPOR: Epoupa 11, Manolya 16, Duygu 2, Zeynep Şevval 2, Aokuso 8, Burke 18, Esra 10, Berger 14

        1'İNCİ PERİYOT: 21 – 20

        DEVRE: 30 - 37

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 57 - 57

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19’uncu haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı OGM Ormanspor’a 76 – 81’lik skorla yenildi. Müsabakanın en skorer ismi 25 sayı ile Melikgazi Kayseri Basketbol’dan Aerial Powers oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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