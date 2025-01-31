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        Kayseri'de 61 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

        KAYSERİ'de, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş 61 yıl 10 ay 14 gün hapis cezası olan ve bu suçtan aranan H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 10:38 Güncelleme: 31.01.2025 - 10:40
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        Kayseri'de 61 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı
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        KAYSERİ'de, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kesinleşmiş 61 yıl 10 ay 14 gün hapis cezası olan ve bu suçtan aranan H.S.O., yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında kesinleşmiş 61 yıl 10 ay 14 gün hapis cezası bulunan ve yine bu suçtan aranan H.S.O.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'ndeki adreste hükümlüyü yakaladı. Gözaltına alınan H.S.O., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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