Kavgaya müdahale ederken şehit olan polisin vurulma anları ortaya çıktı

KAYSERİ’de kıraathanedeki kavgaya müdahale eden polis memuru Murat Akpınar'ın (37) pompalı tüfekle vurulup, 34 gün sonra şehit olduğu olaya ilişkin, 8 sanıklı davada güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nin 40 yıl 10 ay hapis cezası alan sanık Adnan Tosun’a az ceza verildiği gerekçesiyle bozma kararı verdiği dava, yerel mahkemede yeniden görülerek, ertelendi.

Olay, 13 Ağustos 2022’de, saat 19.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta meydana geldi. Adnan ve Muhammet Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında borç meselesinden çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bu sırada devriye görevi yapan polis ekipleri, kavgaya müdahale edip tarafları ayırmaya çalıştı. Pompalı tüfekle ateş eden Adnan Tosun, polis memuru Murat Akpınar'ı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayıp kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Akpınar ve Coşkun, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibiyle, Muhammet Tosun ise saklandığı Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki adreste yakalandı. İki kardeşe yardım ettiği belirlenen Celil T. , Halil T. ve Hakan T. de gözaltına alındı. Şüphelilerden Adnan Tosun tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis memuru Murat Akpınar ise hastanede 34 gün sonra, 16 Eylül'de şehit oldu.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlanıp, Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede, sanık Adnan Tosun hakkında, 'Kasten öldürme', 'Görevi yaptırmamak için direnme' ve 'Mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz müşteki şüpheliler Muhammet Tosun hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme', 'Silahla tehdit' ve 'Hakaret', Celil T. hakkında 'Silahla tehdit' ve 'Silahla basit yaralama', Halil T. hakkında 'Silahla basit yaralama', Memet C. hakkında 'Mala zarar verme', 'Hakaret' ve 'Silahla basit yaralama', Mustafa C. hakkında 'Silahla basit yaralama' suçlarından, Hakan T. hakkında 'Kasten öldürmeye azmettirme' ve 'Kasten öldürmeye azmettirmeye teşebbüs etme', İbrahim C. hakkında ise 'Silahla basit yaralama' suçundan ceza istendi.