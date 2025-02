Belden aşağısı felç kocasına 60 yıldır sevgiyle bakıyor

KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde Fatma Demir (80), 5 yaşında duvardan düşerek geçirdiği kaza sonucu belden aşağısı felç olan, geçmişte saat tamirciliği ile geçimini sağlayan 4 çocuğunun babası eşi Ali Demir'e (95) yaklaşık 60 yıldır sevgiyle bakıyor. Fatma Demir, "Bu zamana kadar geldik. Gençlere de birbirlerine sevgiyle bakmalarını tavsiye ediyorum. Evlenip baş göz olsunlar. Kimseye yük olduğumuz yok. Hiç dövüşümüz olmadı. Birbirimize kötü lafımız olmadı geçindik" dedi. Eşi Ali Demir ise "Bana, 'sen engellisin' diye hiç demezdi. Hep severdi. Uzun evliliğin sırrı, sevgi ve saygıdır" ifadelerini kullandı.

Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Ali Demir, 5 yaşında duvardan düşerek geçirdiği kaza sonucu felç kaldı. Hayatına belden aşağısı felçli olarak devam eden Demir, 35 yaşında Develi ilçesinden gelen Fatma Demir ile tanışarak evlendi. İlçede küçük bir yeri olan Ali Demir, saat tamirciliği yaparak geçimini sağladı. 4 çocuk sahibi Fatma Demir belden aşağısı felç olan eşine yaklaşık 60 yıldır sevgiyle bakıyor.

Yaşadığı süreci anlatan Fatma Demir, "Bahçe ile uğraşıyoruz. Bu zamana kadar geldik. Şimdi de işimiz yok, oturup birbirimize bakıyoruz. 60 yıldır birbirimize bakıyoruz. Açlığımız da susuzluğumuz da oldu. Birbirimizle geçindik. Gençlere de birbirlerine sevgiyle bakmalarını tavsiye ediyorum. Evlenip baş göz olsunlar. Eşlerini bahane etmesinler. Kendileri iyi olursa eşleri de iyi olur. Allah ailemi başımdan eksik etmesin. O bana ben ona bakıyorum. Kimseye yük olduğumuz yok. Saatçilik yaptı. Ben de evin işi ve çocuklarla uğraştım. O zaman getiriyordu, saat tamiri yapıyordu. Evlilik sakatlandı artık. Mecburen seveceksin. 4 tane çocuğun olmuş bırakıp gidebilir misin? O başımın tacı. Şimdiye kadar geldik. Hiç dövüşümüz olmadı. Birbirimize kötü lafımız olmadı, geçindik. İyi olursa mutluluk olur. İyi olmazsa mutluluk olmaz. Çocukları ve torunları büyüttük. Hepsi işinde. Bana iyilikleri var yük oldukları yok" diye konuştu.

'BANA, 'SEN ENGELLİSİN' DİYE HİÇ DEMEZDİ'

Ali Demir ise "Evleneli aşağı yukarı 60 yıl oldu. Bana çok iyi baktı. Beni hiç bırakmıyor. Her zaman yardımcı oluyor. Çocuklarımız oldu, onlara da birlikte baktık. Beraber çalıştık ve bu ana geldik. Bu ana geleli 60 yıl oldu. Allah ömür verirse iyi geçinmemiz daha da devam edecek. Namazımızı kılıyoruz. Zamanı gelince orucumuzu tutuyoruz. Birbirimizle kavgasız, gürültüsüz geçiniyoruz. Eşim, evimizi temizlerdi. Evdeki işleri yapardı. Bana, 'sen engellisin' diye hiç demezdi. Beni devamlı severdi. Uzun evliliğin sırrı, sevgi ve saygıdır. İnsanın içinde her zaman sevgi olacak. Her ikisi de sevgi olduktan sonra evde kavga olmadıkça en iyi geçim odur. Gençler aklınızı toplayın. Hayatta iyi yaşamak için önce sağlık, sonra da iyi geçim. Aklınızı çalıştırıp geçim sağlayın. 5 yaşında düştükten sonra engelli oldum. 90 yıldır engelliyim" ifadelerini kullandı.