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        Ödüllü kemancı Laçin'in böbreği, 18 yıldır nakil bekleyen hastaya can oldu

        MERSİN'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) bağışlanan böbreklerinden biri, Kayseri'de 18 yıldır organ nakli bekleyen kadın hastaya nakledildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:14 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:20
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        Ödüllü kemancı Laçin'in böbreği, 18 yıldır nakil bekleyen hastaya can oldu
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        MERSİN’de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol’un (18) bağışlanan böbreklerinden biri, Kayseri’de 18 yıldır organ nakli bekleyen kadın hastaya nakledildi.

        İsviçre'de bir üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden Laçin Akyol, kayak yaparken ayağı kırılınca 2024 yılının Aralık ayında Mersin'deki ailesinin yanına döndü. 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Akyol'a, İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobil çarptı. Kazada, Akyol ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti. Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) sanatçıları Mahmut ve Övül Akyol çifti, kızlarının organlarını bağışladı.

        Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve MDOB'un birçok konserinde sahne alan genç kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda 3’üncü olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akyol'a hediye keman göndermişti.

        KAYSERİ’DE BİR HASTAYA BAĞIŞLADI

        Laçin Aksoy’un bir böbreği, Kayseri’de 18 yıldır organ bekleyen, isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın hastaya nakledildi.

        ERÜ Tıp Fakültesi Organ Nakli Merkez Müdürü ve Organ Nakil Cerrahı Doç. Dr. Tutkun Talih, “Yeni umutlara vesile olduğumuz için mutlu oluyoruz. Organ da bilindiği üzere Mersin’de trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen genç bir kızımızın organıydı. Ailesi, organlarını bağışladı. Birçok insana hayat umudu oldu. Biz de Kayseri’de yaklaşık 18 yıldır böbrek bekleyen diyalize giren bir kadın hastaya organını naklettik. Başarılı bir operasyon oldu. Hastamız 18 yıl sonra idrar çıkarmaya ve diyalize girmemeye başladı. Sosyal yaşantısına döneceği için çok umutlu olmaya başladı. Hem üzüldük hem de sevindik” dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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