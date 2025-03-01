'Kadınlarda idrar kaçırma, kalıcı olarak tedavi edilebilir'

KADIN Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Erşad Batmaz, kadınlarda idrar kaçırma sorununa yol açan durumlar ve tedavi yöntemi hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Batmaz, “İdrar kaçırma, kadınların sosyal yaşamını ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen yaygın bir sağlık sorunudur. Özellikle öksürme, gülme, hapşırma veya ani hareketler sırasında idrar kaçırma (stres tipi idrar kaçırma), kadınlarda sık görülmektedir. Ancak Tension-free Vaginal Tape (TVT) yöntemi ile artık bu sorun tarihe karışıyor, kalıcı olarak tedavi ediyoruz” dedi.

Kayseri Hüma Hastanesi'nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erşad Batmaz, “Kadınlarda idrar kaçırmanın en sık nedenleri arasında doğumlar, menopoz, fazla kilo, kronik öksürük, ağır kaldırma ve yaşlanmaya bağlı pelvik kas zayıflıkları yer alır. Özellikle doğum sonrası gelişen pelvik taban kaslarındaki gevşeme, mesaneyi destekleyen dokuların zayıflamasına yol açarak idrar kaçırmaya neden olabilir. Kadınların çoğu bu durumu yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görüp tedavi arayışına girmezler ancak günümüzde modern tedavi yöntemleri ile bu sorun kolayca çözülebiliyor” diye konuştu.

‘ETKİLİ VE KALICI BİR ÇÖZÜM SUNUYOR’

Op. Dr. Batmaz, "Özellikle jinekoloji ameliyatları sonrasında oluşan ‘idrar kaçırma’ sorununun ameliyatın bir komplikasyonu olarak ortaya çıkmış olma olasılığı yüksektir. Bu durumda yapılması gereken ameliyatı gerçekleştiren doktora başvurmaktır. Bu sorunu yaşayan kadınlar için TVT yöntemi, etkili ve kalıcı bir çözüm sunmaktadır. TVT, idrar kaçırmayı tedavi etmek için geliştirilen minimal invaziv (küçük kesi ile yapılan) bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde, mesane boynunu ve üretra adı verilen idrar kanalını desteklemek amacıyla, özel bir sentetik bant yerleştirilir. Bu bant, idrar kaçırmaya neden olan gevşemiş dokuları destekleyerek, idrar tutmayı sağlayan mekanizmayı güçlendirir" ifadelerini kullandı.

Yönteminin avantajlarını sıralayan Op. Dr. Batmaz, "Hızlı ve etkili bir tedavi sunar: Ameliyat süresi genellikle 15-30 dakika arasında değişir. Hastanede yatış süresi kısadır: Çoğu hasta aynı gün veya ertesi gün taburcu edilir. Günlük yaşama dönüş hızlıdır: Kısa sürede normal aktivitelere dönmek mümkündür. Yüksek başarı oranına sahiptir: TVT yöntemiyle yapılan cerrahi girişimlerin büyük çoğunluğunda kalıcı iyileşme sağlanır. Görünür bir ameliyat izi bırakmaz: Vajinal yoldan yapılan bu işlemde, dışarıdan görünen bir ameliyat izi oluşmaz" dedi.