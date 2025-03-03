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        Bıçaklı kavgada öldürüldü

        KAYSERİ'de Suriye uyruklu Muhammed Fadi El Abdullah, kavga ettiği H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:46
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        Bıçaklı kavgada öldürüldü
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        KAYSERİ'de Suriye uyruklu Muhammed Fadi El Abdullah, kavga ettiği H.E. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Fadi El Abdullah ile H.E. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. H.E. bıçakla El Abdullah’ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Fadi El Abdullah, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. El Abdullah’ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi.

        Polis tarafından gözaltına alınan H.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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