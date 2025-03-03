Bıçaklı kavgada öldürüldü
KAYSERİ'de Suriye uyruklu Muhammed Fadi El Abdullah, kavga ettiği H.
KAYSERİ'de Suriye uyruklu Muhammed Fadi El Abdullah, kavga ettiği H.E. (17) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Fadi El Abdullah ile H.E. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. H.E. bıçakla El Abdullah’ı yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Fadi El Abdullah, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. El Abdullah’ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna getirildi.
Polis tarafından gözaltına alınan H.E.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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