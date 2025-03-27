Savcı, eski sevgilisini öldüren sanık için 'haksız tahrik' indirimi istedi

KAYSERİ'de tartıştığı eski sevgilisi Hatice Gül'ü (43) av tüfeği ile vurarak öldüren Mustafa Bozkurt (45) için savcı, 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ceza talep etti.

Olay, geçen yıl 6 Eylül'de Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile eski sevgilisi Mustafa Bozkurt arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hatice Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaçan Mustafa Bozkurt evinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI DOLMUŞ

Hatice Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos ayı sonunda bittiği belirtildi. Mustafa Bozkurt'un, Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce ayrılıp, başka yerde çalışmaya başladığı öğrenildi.

Mustafa Bozkurt hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İKİNCİ DURUŞMA YAPILDI Kayseri 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında sanık Bozkurt, Hatice Gül'ün oğlu ve taraf avukatları katıldı. Mustafa Bozkurt, "Bu olay nedeniyle üzgün ve pişmanım. Hatice ile 2023 yılında tanıştık. Aramızda gönül ilişkisi oluştu. Evlilik teklifimi kabul etti. Kendi aramızda yüzük taktık. Sonra yüzüğü çıkardı. Aramızda tartışma çıktı. Başkası ile ilişkisi olduğunu söyledi. Sonra bana tahrik edici mesajlar gönderdi. Şikayet ettim. Sonra barıştık ve şikayetimi geri çektim. Olay günü de aradım. Her zaman buluştuğumuz yere gelmedi. Küfürler etti. Sinir krizi geçirdim. Eve gidip tüfeğimi aldım. Fabrikanın önüne geldim. 'Hatice' diye seslendim. 1 el ateş ettim. Şuurumu kaybettim, sonrasını hatırlamıyorum. Tüfeği parçalayıp yola attım. Polise teslim oldum. Pişmanım" dedi.