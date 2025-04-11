Kayseri'de TIR'la çarpışan otomobildeki çift, öldü
KAYSERİ'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, Mehmet (68) ve eşi Fatma Karataş (60) hayatını kaybetti.
KAYSERİ'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, Mehmet (68) ve eşi Fatma Karataş (60) hayatını kaybetti.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Kayseri- Pınarbaşı yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet Karataş yönetimindeki 46 EU 360 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mehmet ve eşi Fatma Karataş ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet ve eşi Fatma Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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