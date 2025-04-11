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        Kayseri'de TIR'la çarpışan otomobildeki çift, öldü

        KAYSERİ'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, Mehmet (68) ve eşi Fatma Karataş (60) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 22:43 Güncelleme: 11.04.2025 - 22:43
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        Kayseri'de TIR'la çarpışan otomobildeki çift, öldü
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        KAYSERİ'de TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada, Mehmet (68) ve eşi Fatma Karataş (60) hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında Kayseri- Pınarbaşı yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Mehmet Karataş yönetimindeki 46 EU 360 plakalı otomobil ile sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen TIR çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Mehmet ve eşi Fatma Karataş ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet ve eşi Fatma Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çiftin cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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