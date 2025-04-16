Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın (2)

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda saat 14.00 sıralarında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. İtfaiye ekipleri yaklaşık 8 saattir yangını kontrol altına almak için çalışmalarına devam ediyor. Yangının sazlık alanında çıkması nedeniyle ekiplerin yangına müdahalede zorlandığı öğrenildi.

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