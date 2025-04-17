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        Sultan Sazlığı'ndaki yangın 22 saatte söndürüldü

        KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 22 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 13:54 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:00
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        Sultan Sazlığı'ndaki yangın 22 saatte söndürüldü
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        KAYSERİ'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan yangın, yaklaşık 22 saat süren müdahaleyle söndürüldü.

        Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçesi sınırları içinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda, dün saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sazlığın bir bölümünü kapladı. İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 22 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Jandarma, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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