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        Çoban köpeklerinin saldırısında öldü

        KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde çoban köpeklerinin saldırdığı Mustafa Özberk (72), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 17:16 Güncelleme: 17.04.2025 - 17:20
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        Çoban köpeklerinin saldırısında öldü
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        KAYSERİ'nin Sarız ilçesinde çoban köpeklerinin saldırdığı Mustafa Özberk (72), hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Sarız ilçesi Gümüşali Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Özberk, çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekiler köpekleri uzaklaştırılırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Özberk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Özberk'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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