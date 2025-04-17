Çoban köpeklerinin saldırısında öldü

Olay, sabah saatlerinde Sarız ilçesi Gümüşali Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Özberk, çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Çevredekiler köpekleri uzaklaştırılırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Özberk'in hayatını kaybettiğini belirledi. Mustafa Özberk'in cansız bedeni otopsi işlemleri için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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