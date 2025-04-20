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        Husumetlisinin pastanede tabancayla vurduğu kişi, kurtarılamadı

        KAYSERİ'de husumetlisi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 11:28 Güncelleme: 20.04.2025 - 11:30
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        Husumetlisinin pastanede tabancayla vurduğu kişi, kurtarılamadı
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        KAYSERİ'de husumetlisi G.A. tarafından pastanede alışveriş yaptığı sırada tabancayla vurulan Ramazan Toprak, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi'nde bir pastanede meydana geldi. G.A., aralarında husumet olan Ramazan Toprak'ın pastanede alışveriş yaptığı sırada yanına gelerek tabancayla ateş edip kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Toprak, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli G.A. ise bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

        Ramazan Toprak, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Toprak'ın cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Şüpheli G.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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