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        Cam silerken 4'üncü kattan düşüp öldü

        KAYSERİ'de, 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Nilgün Köstelekoğlu (65), hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 10:50 Güncelleme: 23.04.2025 - 10:50
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        Cam silerken 4'üncü kattan düşüp öldü
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        KAYSERİ'de, 12 katlı binanın 4'üncü katındaki evinin camlarını silerken dengesini kaybedip beton zemine düşen Nilgün Köstelekoğlu (65), hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Dünya Sokak'taki 12 katlı binada meydana geldi. Binanın 4'üncü katındaki dairede yaşayan Nurgül Köstelekoğlu, iddiaya göre, cam sildiği sırada dengesini kaybedip pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Köstelekoğlu, sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Köstekoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Nilgün Köstelekoğlu’nun cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi'nin morgundaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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