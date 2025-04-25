Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesiyle 130 akülü araç daha sahibine ulaştırıldı

        KAYSERİ'de engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak hedefiyle 2017 yılından beri devam eden 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesi kapsamında 130 akülü araç daha ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:24 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesiyle 130 akülü araç daha sahibine ulaştırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ'de engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını artırmak hedefiyle 2017 yılından beri devam eden 'Emniyetle Engelsiz Yarınlar' projesi kapsamında 130 akülü araç daha ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Şen Holding ve CEHA Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Şen'in öncülüğünde devam eden projede 8 yılda 1.800'e yakın akülü aracın dağıtıldığı bildirildi.

        Emniyetle Engelsiz Yarınlar, kamunun öncülüğünde, özel sektör ve hayırseverlerin destekleriyle büyüyen bir proje olarak dikkat çekiyor. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve CEHA Büro Mobilyaları A.Ş. ortaklığı ile düzenlenen akülü araç teslim törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve hayırsever iş insanı Çetin Şen katıldı.

        Vali Gökmen Çiçek, törende yaptığı konuşmada, "Toplumu daha adil ve kapsayıcı bir yapıya dönüştürmenin yolu, en çok ihtiyaç duyan bireyleri öncelemekten geçiyor. Bu proje sadece araç teslimi değil, umut teslimidir" ifadelerini kullandı.

        Vali Çiçek, Kayseri için her projeye destek verdiğini söylediği Çetin Şen'e teşekkür ederek, Şen Holding tarafından yapılacak olan yeni ErVa Spor Okulu projesinin müjdesini de verdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise engellilere yönelik hizmetlerin sürdürülebilir şekilde devam edeceğini belirtti.

        Projedeki liderliği ve üstün katkılarıyla engellerin aşılmasında üstlendiği özverili sorumluluk ve sürekli desteği için teşekkür plaketi takdim edilen Çetin Şen ise projeye dair görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

        "Toplumun her kesimini kucaklayan bir gelecek inşa etmek en büyük önceliğimiz. Her bireyin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğine olan inancımızla katkı sağladığımız bu proje, bizim için büyük bir gurur kaynağı."

        Şen, ayrıca özel sektör temsilcilerine de seslenerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara elbirliğiyle destek olma çağrısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Polisten kaçarken odunlukta kız arkadaşını öldürdü!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        "Zelenskiy barış için sancılı bir çözüm yolunu seçebilir"
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Müzmin bekârım"
        "Müzmin bekârım"
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan zanlı yakalandı
        Kayseri'de yasa dışı silah ticareti yapan zanlı yakalandı
        Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        35 yıl önce kız kardeşini öldürdüğü öne sürülmüştü; beraat kararı çıktı
        35 yıl önce kız kardeşini öldürdüğü öne sürülmüştü; beraat kararı çıktı
        Kayseri'de 33 yıl önce kaybolan kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılan...
        Kayseri'de 33 yıl önce kaybolan kız kardeşini öldürdüğü iddiasıyla yargılan...
        Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2. etap kentsel dönüşüm konutlarının temeli a...
        Kazım Karabekir Mahallesi'nde 2. etap kentsel dönüşüm konutlarının temeli a...
        Kayseri'de 16 yaşındaki gencin tüfekle öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığ...
        Kayseri'de 16 yaşındaki gencin tüfekle öldürülmesine ilişkin davada 2 sanığ...