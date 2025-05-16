Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de, kıyafete emdirilmiş 1.4 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 tutuklama

        KAYSERİ'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda kıyafete emdirilmiş 1 kilo 436 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 22:51 Güncelleme: 16.05.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de, kıyafete emdirilmiş 1.4 kilo metamfetamin ele geçirildi; 3 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda kıyafete emdirilmiş 1 kilo 436 gram metamfetamin ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda M.M.A. (41), S.S. (25), Z.G. (42) ve B.C. (38) yakalandı. Narkotik köpeği MIA ile yapılan aramalarda, kıyafete emdirilmiş vaziyette 1 kilo 400 gram ve 3 parça halinde 36,3 gram olmak üzere toplam 1 kilo 436,3 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.M.A., S.S. ve Z.G. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı, B.C. ise serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Görüşmelerde Rusya ne talep etti, Ukrayna ne dedi?
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        Trump'a suikast çağrısı yapıldı iddiası
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        "Terörsüz Türkiye hedefine varacağız"
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        Hafta sonu yağmur güneş bir arada
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        İstanbul'daki barış görüşmesinin ardından açıklamalar
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Danıştay'dan yemek kartı kararı!
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de köpek dövüştürdüğü iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutukl...
        Kayseri'deki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutukl...
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de "Koramaz Vadisi Müzesi" ziyarete açıldı
        Kayseri'de "Koramaz Vadisi Müzesi" ziyarete açıldı
        Kayseri'de Üniversite Tanıtım Fuarı ve 4. AR-GE Proje Pazarı açıldı
        Kayseri'de Üniversite Tanıtım Fuarı ve 4. AR-GE Proje Pazarı açıldı
        ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesine yeni tanı ve tedavi cihazı bağışlandı
        ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesine yeni tanı ve tedavi cihazı bağışlandı