Kayseri'de 179 öğrenci, 'Mehmetçikle Bir Gün' projesi kapsamında 'Erciyes 2025 Tatbikatı'nı takip etti

KARA Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Erciyes 2025 Tatbikatı'nın ilk bölümünde; Milli Savunma Bakanlığı tarafından öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıtmak, askerlik mesleği sevgisi ve milli bilincin kazandırılması amacıyla başlatılan 'Mehmetçikle Bir Gün' projesi kapsamında 179 öğrenci ve 13 öğretmen tatbikatı takip etti.

Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından yapılan ve 12 Mayıs'ta başlayan Erciyes 2025 Hava İndirme Tatbikatı, gece hava indirme kılavuz harekatıyla devam etti. Bugün de Milli Savunma Bakanlığı tarafından öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tanıtmak, askerlik mesleği sevgisi ve milli bilincin kazandırılması amacıyla başlatılan 'Mehmetçikle Bir Gün' projesi kapsamında Kayseri'deki 179 öğrenci ve 13 öğretmen tatbikatı takip etti. Mehmetçik tarafından bugün icra edilen tatbikatta senaryo gereği, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan C-130 ve C-160 nakliye uçaklarındaki paraşütçü komandolar, bölgeye indirme yaptı. Paraşütle atlayan komandolar, temsili olarak düşman muharebe merkezine operasyon düzenledi. Teröristlerden arındırılan bölgedeki bir hedef, Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) TB-2 ile vuruldu. Düşman bölgesine helikopterle indirilen topçu bataryaları ile de bölgedeki bazı hedefler imha edildi. Hedeflerin imha edilmesi sonra bölgenin kontrolünün ardından da AFAD ve Kızılay görevlileri, insani yardım için helikopterle alana getirildi.

ÖĞRENCİLERLE HATIRA FOTOĞRAFI Tatbikat, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Gürcistan, İspanya, İtalya, Pakistan, Ruanda, Suudi Arabistan, Ürdün ve Libya olmak üzere 13 ülkenin bayrağının taşıyan askerlerin yaptığı saygı atlayışı ile sona erdi. Tatbikat sonrası öğrenciler Mehmetçikle hatıra fotoğrafı çektirdi. Sahada kullanılan yerli ve milli üretim silahların olduğu sergi alanını da gezen öğrenciler Kale, KN 12, KNT 76 keskin nişancı tüfekleri, KMG 556 hafif makineli tüfek ve MPT 76 hakkında bilgi aldı. Baykar- HAVELSAN gibi savunma sanayisinde yerli ve milli üretim yapan şirketlerin de sergi alanlarının bulunduğu tatbikat alanında yerli insansız hava aracı 'Alpin', 'Bayraktar Mini İHA Bulut' ve 'Baha' gibi insansız hava araçları da öğrencilerin beğenisine sunuldu. TATBİKATA KATILAN KOMANDOLARDAN AÇIKLAMA Tatbikatta görevli kadın teğmen, serbest paraşütte sızma atlayışını yapmanın kolay olmadığını ifade ederek, "Türk kadını isterse her şeyi başarır. İster gökyüzünde, ister zorlu arazi şartlarında, isterse uçsuz bucaksız sularda bizler cesaretimizi ve kararlılığımızı bu görevlerle gösteriyoruz. Cesaretimizi gökyüzünde, gücümüzü ise damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz" dedi.

Paraşütçü astsubay kıdemli başçavuş ise "Mazisi kahramanlık destanlarıyla dolu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın omurgasını oluşturmuş, terörle mücadelenin en ön saflarında yer alan Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda görev yapmanın gururunu yaşıyoruz. Erciyes 2025 Tatbikatı'nın uluslararası dost ve müttefik ülke ordularının da katıldığı çok geniş kapsamlı hava gücünün kullanıldığı hava indirme harekatının yapıldığı hava kılavuz harekatının icra edildiği ve dünyada sayılı orduların gerçekleştirebildiği çok özel bir harekat" diye konuştu. 1003 PERSONEL KATILDI Paraşütçü komandoların özel olarak eğitildiğini de ifade eden astsubay kıdemli başçavuş, "Bu harekatı yaparken paraşütçülerimiz 20-30 bin fit irtifadan özel teçhizatla teçhiz edilmiş. Çok özel disipline sahip, özel eğitimlerden geçmiş. 250 kilometre hızla uçan bir uçaktan, 'Mavi Vatan'dan yeryüzüne doğru 200 kilometre hızla düşen bir disiplini düşündüğümüzde, çok seçkin komandalardır. Bu seçkin komandolardan biri olmak ve ayrıca bu komandoları yetiştiren öğretmenlerden biri olmanın da bu harekatta yine onlarla atlamanın haklı gururunu yaşıyorum" dedi.