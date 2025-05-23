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        Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda öğrenciler, ilk kez su üstü kategorisinde yarışıyor

        MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17'ncisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılan ortaokul öğrencileri, bu yıl ilk kez su üstü robot kategorisinde, kendi tasarladıkları robotlarla yarışıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:30 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:35
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        Uluslararası MEB Robot Yarışması'nda öğrenciler, ilk kez su üstü kategorisinde yarışıyor
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        MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 17'ncisi düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması'na katılan ortaokul öğrencileri, bu yıl ilk kez su üstü robot kategorisinde, kendi tasarladıkları robotlarla yarışıyor.

        MEB tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen ve Kayseri'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası MEB Robot Yarışması'na Türkiye'nin yanı sıra 14 ülkeden 10 bin 508 kişi, 3 bin 903 robot projesiyle katılıyor. Bu yıl yurdun pek çok noktasından öğrenci de su üstü kategorisinde ilk kez yarışıyor. Ortaokul düzeyindeki öğrenciler su üstü kategorisinde yarışırken, lise ve üniversite seviyesindeki öğrenciler su altı kategorisinde 3'üncü kez yarışa katılıyor. Su altı ve su üstü robot yarışması kategorisinde, öğrencilerin denizlerin temizliği konusunda farkındalık elde etmesi amaçlanıyor.

        'ÖĞRENCİLERİN TAMAMEN KENDİ TASARIMLARI'

        Milli Eğitim Bakanlığı'nda elektrik öğretmeni olarak görev yapan Koray Can, "Burada bulunma amacım, su altı ve su üstü kategorisinde organizasyonu tamamlayıp, yarışmacı öğrencilerimizin güzel bir şekilde yarışmasını sağlamak. Bu sene su üstünde 47 yarışmacımız katıldı. Su altında da 20 yarışmacımız, yarışmaya katıldı. Burada gördüğünüz bütün ürünler öğrencilerin tamamen kendi tasarımları. İnovatif bir çalışma var. Benzersiz ürünler; dışarıda bulabileceğiniz, satılan ürünler değil. Zaten teknik şartnamelerde biz öğrencilerin robotlar üretmesini bekliyoruz" diye konuştu.

        'SU ALTI ROBOT YARIŞMASI EN ZOR KATEGORİLERDEN BİRİ'

        Su altı ve su üstü yarışmalarının birbirinden farklı parkurlarda yapıldığını söyleyen Can, şöyle konuştu:

        "Aslında genel olarak bakıldığında su altı yarışmamız genel olarak robot yarışması içerisinde en zor kategorilerden birisi. Çünkü öğrenciler tasarlayacakları robotları elektronik devrelerini su almasını engellemek durumunda. Sızdırmaz bir kapsül tasarlamaları gerekiyor. Bu bakımdan biraz zorlu bir yarışma. Öğrencilerimiz, yarışmacılarımız bu yarışmalara çok uzun süreç sonrasında hazırlanıp, buraya geliyorlar. Parkurlarda bu sene yapay resim oluşturma görevimiz var. Bu görevde temamız, yapay resim oluşturma. Bir objenin bir yerden başka bir yere taşımasını bekliyoruz robotların. Su altında objeyi tutup, başka bir noktaya bir platform üzerine yerleştirerek, görev puanı tamamlıyorlar. Yine istenmeyen çöpleri dediğimiz, istenmeyen görev objelerini bir taşıma alanına taşımalarını bekliyoruz. Mağaradan geçme görevimiz var. Robotlar bir boru içerisinden geçip ilerleyip daha sonrasında akıntılı bir alanda, su altı akıntısında görev objelerini taşımaları gerekiyor. Bu bakımdan zorlu. Su altı yarışmamızda 10 dakika süreleri var. Tabii burada strateji geliştiren öğrenciler, görev puanlarını tamamlayıp, erken bir şekilde parkuru tamamlarsa o da yarışmada derecelerini etkiliyor. Erken sürede bitirmek derecelerini etkiliyor."

        'SU ÜSTÜNDE YÜZEN BİR ROBOT TASARLAMALARINI İSTİYORUZ'

        Su üstü kategorisinde bu yıl ilk kez yarışıldığını belirten Koray Can, "Su üstünde de bu sene ilk defa MEB robot çatısı altında gerçekleştirilen bir kategori. Burada temel seviye kategori. Ortaokul öğrencilerine yönelik. Su altı yarışmamız hem lise hem de üniversite düzeyine yönelikken; su üstü yarışmamız sadece ortaokul öğrencilerine yönelik. Orada da ortaokul öğrencilerimizden su üstünde yüzen bir robot tasarlamalarını istiyoruz. Bu robot hareket kabiliyeti becerisine sahip olmalı. Aynı zamanda da yine denizlerimizin temizliğini ön plana çıkartacak, çöp toplama görevi var. Orada da robotlar deniz üzerinde istenmeyen objeleri toplayıp temizlik alanına, toplama alanına gitmeleri gerekiyor. Ana teması, denizlerin temizliği diyebiliriz. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde genç yaşta öğrencilerimize, denizlerimizi temiz kullanmanın bilincini aktarmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda su altındaki yaşamın, oradaki ekosistemin ne kadar önemli olduğunu, o alanda çalışmaların bizim için, ülkemiz için özellikle ikinci yüzyıl ülkemizin teknoloji hamlesindeki pozisyonlarında erken yaşta görev almalarını bekliyoruz" dedi.

        'KEYİFLİ BİR YARIŞMAYDI'

        Denizli Yaşar Kımıl Fen Lisesi öğrencilerinden Zeynep Zuhal Engin, parkurun kendilerini zorladığını belirterek, "Cisimleri kaldırırken özellikle zorlandık. Ondan dolayı birazcık uzun sürdü. 9 dakika olması lazım, 9 ile 10 dakika arası. Ama yine de keyifli bir yarışmaydı. İyi tamamladığımızı düşünüyorum. Biz tasarladık. 1 seneden beri bu yarışmaya hazırlanıyoruz. Keyifli bir dönem tabii. Yine arkadaşlarımızla birlikte gerek elektronik gerek mekanik alanda bu çalışmalara devam etmek istiyoruz. Aracımız paslanmaz çelik motor destekleri. T200 kullandık motorlar için. Onun haricinde yine internet kablosudur, ışıklardır gibi. Yüzdürücüler kullandık" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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