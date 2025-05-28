Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Eşini 18 yerinden bıçaklayıp, 'iyi hal' indirimi alan sanığın cezası 17 yıla çıktı

        KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakır'ı (46), 18 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ahmet Çakır'a (51) verilen 'iyi hal' indirimli 13 yıl 4 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından makulden asgari oranda uzaklaşılarak ceza tayin edildiği ve az ceza verildiği gerekçesiyle usul yönünden bozuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:51 Güncelleme: 28.05.2025 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini 18 yerinden bıçaklayıp, 'iyi hal' indirimi alan sanığın cezası 17 yıla çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KAYSERİ'de boşanma aşamasındaki eşi Fatma Çakır'ı (46), 18 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Ahmet Çakır'a (51) verilen 'iyi hal' indirimli 13 yıl 4 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından makulden asgari oranda uzaklaşılarak ceza tayin edildiği ve az ceza verildiği gerekçesiyle usul yönünden bozuldu. Bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Çakır’ın cezası, 17 yıla çıktı.

        Olay, 24 Aralık 2021'de Melikgazi ilçesi İldem Fatih Mahallesi Vatan 1 Sokak'ta meydana geldi. İşe gitmek için evden çıkan Fatma Çakır, 1 yıl önce evlendiği ancak boşanma aşamasında olduğu Ahmet Çakır ile karşılaştı. Çıkan tartışmada Ahmet Çakır, Fatma Çakır'ı 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Çakır, hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli ise tutuklandı. Fatma Çakır da 10 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.

        Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2022'de görülen davanın karar duruşmasında; mahkeme heyeti, Ahmet Çakır'ı, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Daha sonra eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle ceza, 16 yıla indirildi. Sanık hakkında 'iyi hal' indirimi de uygulayan heyet, 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Karara, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ile sanık avukatı itiraz etti. Dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Bakanlık itiraz dilekçesinde, sanığa 'iyi hal' indirimi uygulanmaması gerektiğini kaydetti.

        İSTİNAF HUKUKA UYGUN BULDU

        Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, itiraz sonrası dosyada inceleme yaptı. İnceleme sonunda dosyayla ilgili duruşma yapılmasına karar verildi. Yeniden görülen davada, Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığını, delil ve işlemlerde herhangi bir eksik olmadığını belirterek yapılan başvurunun esastan reddine karar verdi. Oy birliğiyle alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği belirtildi.

        YARGITAY BOZMA KARARI VERDİ

        Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nin hukuka uygun bulmasının ardından bu kez karar taraf avukatları tarafından temyiz edilerek Yargıtay’a taşındı. Dosyanın geldiği 1’inci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası sanık Ahmet Çakır’a verilen cezanın makulden asgari oranda uzaklaşılarak ceza tayin edilmesi gerektiği gözetilmeden az ceza verilerek, eksik ceza verildiği gerekçesiyle usul yönünden bozma kararı verdi.

        CEZASI ARTTI

        Yargıtay’ın bozma kararı sonrası Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanan sanık Çakır, duruşmada hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar eden Ahmet Çakır, "Fatma 3-4 gün yaşlı kişiler ile imam nikahlı yaşıyor, sonra onların ziynet eşyalarını alarak dolandırıyormuş. Bu olayda da beni dolandırdı. Olay günü 100 bin TL istedi, 5 bin TL verdim. Bu para da üzerinden çıktı. Evlilik vaadiyle dolandırıldım. O yaralar boğuşma sırasında bıçağın ucunun çizmesiyle oluştu. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Çakır’ı, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Daha sonra 'eylemin teşebbüs' aşamasında kalması ve zarar ve tehlikenin boyutu dikkate alınarak asgari hadden indirim yapılmasına karar vererek, cezasını 17 yıla düşürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Bakan Ersoy, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılışında konuştu
        Bakan Ersoy, Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu'nun açılışında konuştu
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti (2)
        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti (2)
        İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası ödül töreniyle sona erdi
        İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası ödül töreniyle sona erdi
        "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü tamamlandı
        "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü tamamlandı
        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti
        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti
        Melikgazi'de Keykubat Mahallesi'ne yapılacak aile sağlığı merkezinin protok...
        Melikgazi'de Keykubat Mahallesi'ne yapılacak aile sağlığı merkezinin protok...
        Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu
        Büyükkılıç, Ankara'da temaslarda bulundu