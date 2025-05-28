Kayserispor'da 8 savunmacının sözleşmesi sona eriyor

Süper Lig’de Sergej Jakirovic göreve geldikten sonra ligin flaş ekiplerinden biri olan Kayserispor’da sezonun son bulmasına 1 hafta kala yeni sezon çalışmalarına başlandı. Kayserispor’da savunma oyuncularından 8 oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonu sona erecek. Sergej Jakirovic’in kadroda düşünmediği oyuncularla sözleşme yenilenmeyecek. Sarı kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek olan defans oyuncuları şu şekilde:

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