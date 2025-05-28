Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayserispor'da 8 savunmacının sözleşmesi sona eriyor

        SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor'da sezon sonu defans hattından 8 savunmacısının sözleşmesi sona erecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 17:39 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'da 8 savunmacının sözleşmesi sona eriyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor’da sezon sonu defans hattından 8 savunmacısının sözleşmesi sona erecek.

        Süper Lig’de Sergej Jakirovic göreve geldikten sonra ligin flaş ekiplerinden biri olan Kayserispor’da sezonun son bulmasına 1 hafta kala yeni sezon çalışmalarına başlandı. Kayserispor’da savunma oyuncularından 8 oyuncunun sözleşmesi ise sezon sonu sona erecek. Sergej Jakirovic’in kadroda düşünmediği oyuncularla sözleşme yenilenmeyecek. Sarı kırmızılı takımda sözleşmesi sona erecek olan defans oyuncuları şu şekilde:

        "Majid Hosseini, Joseph Attamah, Julian Jeanvier, Dimitrios Kolovetsios, Bilal Ceylan, Lionel Carole, Hasan Ali Kaldırım ve Anthony Uzodimma."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Kremlin: Barış görüşmeleri İstanbul'da olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Anne karnındaki 8 aylık bebeğe kan nakli yapıldı
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Mario Lemina'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        28 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        Sosyal medyada tepki çekmişti! Ayaklarıyla salata yıkamıştı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Saldırıların 600. günü! 'Trump'a Netanyahu'ya baskı yap' çağrısı
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        İstanbul'daki kanlı pusuda husumet iddiası!
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        Ünlüler sıradan bir hayat yaşasaydı hangi mesleği yapardı?
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        TMSF'ye geçen Papara'dan açıklama
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        Oto yıkamada jeton dolandırıcılığı
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        "Hayatının film olmasını istiyoruz"
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Osayi Samuel'e sürpriz talip!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Ne Antalya ne de Muğla... Burası Karaman!
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Dünyada yasaklanmış ilginç alışkanlıklar
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        Sanayi işçisinin maaşı yüzde 90 arttı
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        'Kar kaybı sigortası bilinmiyor'
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?
        Belçika enerjide dönüşümü nasıl gerçekleştirdi?

        Benzer Haberler

        Kayseri'de "Geçmişten Geleceğe" konulu sergi açıldı
        Kayseri'de "Geçmişten Geleceğe" konulu sergi açıldı
        Eşini 18 yerinden bıçaklayıp, 'iyi hal' indirimi alan sanığın cezası 17 yıl...
        Eşini 18 yerinden bıçaklayıp, 'iyi hal' indirimi alan sanığın cezası 17 yıl...
        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti (2)
        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti (2)
        İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası ödül töreniyle sona erdi
        İlkokullar Arası Satranç Takım Turnuvası ödül töreniyle sona erdi
        "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü tamamlandı
        "Erciyes-2025 Tatbikatı"nın seçkin gözlemci günü tamamlandı
        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti
        'Erciyes-2025 Tatbikatı' seçkin gözlemci günü ile devam etti