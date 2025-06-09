Kayserispor, son 10 sezonda 22 kez teknik adam değiştirdi

SÜPER Lig'de mücadele eden Kayserispor, teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollarını ayırma kararı almasının ardından son 10 sezonda 20 ayrı teknik direktörle 22 kez görev değişikliği yaptı.

Süper Lig’in 21‘inci haftasında Sivasspor’a deplasmanda 5-2’lik skorla kaybeden Kayserispor’da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Boşnak teknik adam Sergej Jakirovic ile de karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Ligde transfer tahtası kapalı olan sarı kırmızılı takımın başında çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 1,71 puan ortalaması yakalayan Jakirovic, 16'ncı sırada aldığı Kayserispor'u 13'üncü sıraya yükselterek ligde kalmasında önemli bir etken olmuştu. Sergej Jakirovic ile yolların ayrılması sonrası İç Anadolu ekibinde son 10 sezonda 22’nci teknik direktörle de yollar ayrıldı.

TEKNİK ADAM DAYANMIYOR

2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile 2 kez olmak üzere, toplam 20 farklı teknik adamla çalıştı ve 22 kez görev değişikliği kararı aldı.