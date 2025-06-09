Karaciğer nakli bekleyen Zeynep ve ailesi, bayramı buruk geçiriyor

AĞRI'danKayseri'ye 2008 yılında kızları Zeynep'in 'Glikojen Depo tip 3' hastalığı nedeniyle göç eden ve 17 yıldır nakil için uygun karaciğer bekleyen Taşdemir ailesi, bu bayramı da evlerinde buruk geçiriyor. Hastalığı nedeniyle karnı şiş olan ve yaşıtları gibi gelişemeyen Zeynep Taşdemir (17), "1 sene içinde nakil olmam gerekiyor. Olmazsam kötü olacak. Ölüme kadar yol açacağını söylediler. Karaciğerim anormal şekilde büyüyor ve şeker depoluyor" dedi.

Ağrı'da yaşayan 3 çocuk sahibi Taşdemir ailesinin en büyük çocukları Zeynep, 2008 yılında 'Glikojen Depo tip 3' hastalığıyla dünyaya geldi. Kızlarının hastalığına tedavi arayan aile, Ağrı'dan Kayseri'ye göç ederek Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Geçen süreçte 17 yıldır tedavisi devam eden Zeynep, hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi gelişemedi. Karaciğer nakli olması gereken Zeynep'e, 17 yıldır uygun donör bulunamadı. Liseyi bitiren, hastalığından kaynaklı 24 kilo, 124 santimetre boyunda olan Zeynep Taşdemir, "Doğduğumdan beri rahatsızım. Karaciğer bekliyorum. Karaciğer hastasıyım. Karaciğerimde çok sayıda kist olduğu için nakil gerektiğini söylediler. Çevremizdeki herkese ve akrabalarımıza söyledik. Millet korktu, vermek istemedi. Babamınki olmadı. Annemde de şeker ve tansiyon var. Onunki hiç olmuyor. Kardeşlerime baktılar. Onlar da küçük olduğu için yasaklanmış. 'Küçük oldukları için 17 sene daha beklemeniz gerekiyor' dediler. Benim de o kadar sürem yok. 1 sene içinde nakil olmam gerekiyor. Olmazsam kötü olacak. Ölüme kadar yol açacağını söylediler. Karaciğerim anormal şekilde büyüyor ve şeker depoluyor. Karaciğerim büyüdüğü için karnımda şiş" diye konuştu.