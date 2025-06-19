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        Uzmanından 'keneyi tırnaklarınız ile ezmeyin' uyarısı

        ERCİYES Üniversitesi'nden(ERÜ) Prof.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:26 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:26
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        Uzmanından 'keneyi tırnaklarınız ile ezmeyin' uyarısı
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        ERCİYES Üniversitesi'nden(ERÜ) Prof. Dr. Orhan Yıldız, "En büyük hatalardan biri, insanlar keneyi kendi çıkarıp tırnakları ile ezmeye çalışıyor. Bu yüzde 100 bulaş anlamına gelir. Bu nedenle bu tür uygulamalardan kaçınmak gerekir" dedi.

        ERÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, havaların ısınması ile birlikte görülmeye başlanan ve Kayseri'de 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan kene vakalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Piknik ya da dışarıda yapılan ziyaretler sonrası özellikle çocukların saçlarının kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Kenenin kolayca deriyi delip, kan damarına ulaşabileceği her yerde kene tutabilir. Bizim önerimiz bütün saçlı derinin özellikle çocuklarda, piknik gibi açık alan ziyaretlerinde dönüşte bütün vücudunun mutlaka soyularak bakılması gerekir. Burada unutulan yerlerin başında ilk olarak saçlı deri ardından da sizin gözle göremeyeceğiniz koltuk altı, kasık ve sırt bölgesi geliyor. Tek tek bu bölgelere bakılması gerekiyor. Kene saptandığı zaman mutlaka bir hekime başvurup, keneyi çıplak elle çıkarmamaya gayret edilmelidir" diye konuştu.

        'MÜMKÜNSE ELLE ÇIKARILMAMASI EN DOĞRUSU'

        Kenenin birçok şekilde insanlara virüs bulaştırabildiğini söyleyen Prof. Dr. Orhan Yıldız, "Kene ısırığı ile KKKA elbette bulaşmaktadır. Ama asıl bulaşma keneyi çıkarırken olmaktadır. Bazıları ateş tutarak çıkarıyor. Evet, kene canlıdır; ateşi hissettiği an bırakacaktır. Ama ateş tuttuğunuz an kusabilir. Mide içeriği sizin vücudunuza bulaşmayacaksa bile bu kusma ile size bulaşabilir. Elle tutup çekme en çok yapılan hata. El ile çıkarmayı önermiyoruz ama eldiven giyilmesi ya da bez ya da başka cisim araya konularak tutulması önerilir. Ama mümkünse elle çıkarılmaması en doğrusudur. Çıkarma işleminin kendimizin yapmaması daha sağlıklıdır. Bir sağlık kuruluşuna başvurulup yapılmalıdır. Çünkü çıkarma işlemi sırasında kene birden çekilip, çıkarılırsa bu tür durumlarda elimizde tırnaklarımız arasından bize bulaş söz konusu olabilir. Hele hele en büyük hatalardan biri, insanlar keneyi kendi çıkarıp tırnakları ile ezmeye çalışıyor. Bu yüzde 100 bulaş anlamına gelir. Bu nedenle bu tür uygulamalardan kaçınmak gerekir" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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